РИАМО - 29 июн. К концертному залу имени Чайковского подходят люди, чтобы проститься с известным поэтом Андреем Дементьевым, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Известного поэта, радио- и телеведущего Андрея Дементьева, скончавшегося после продолжительной болезни, похоронят 29 июня на Кунцевском кладбище в Москве. Он скончался 26 июня на 90-м году жизни.

Люди несут цветы, горожан пока не очень много. Прощание с поэтом начнется в концертном зале имени Чайковского в 11:00.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.

В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.