РИАМО - 29 июн. Во вторник, 10 июля, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проведет пресс-конференцию, на которой будут озвучены итоги работы подмосковного парламента за первое полугодие и обозначены планы на осеннюю сессию.

Планируется осветить следующие вопросы:

– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2018 году;

– мероприятия областного парламента в текущем году;

– мероприятия Думы в рамках празднования 25-летия парламента;

– планы Мособлдумы в сфере законотворчества на осеннюю сессию.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru.