РИАМО - 29 июн. Доходы музея-заповедника «Мелихово» в Подмосковье увеличились с 617 тысяч рублей в 2003 году до 21 миллиона рублей в 2017 году, средства идут, в том числе, на повышение зарплаты сотрудникам, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

«В 2017 году музей заработал 21 миллион рублей. <…> Если вспомнить 2003 год, то тогда наш музей заработал только 617 тысяч, с тех пор ежегодно мы прибавляем к своим доходам не менее 1 миллиона рублей», - сказал Бобков.

Он добавил, что заработанные средства идут на повышение заработной платы сотрудников и обновление материально-технической базы.

«Эти средства в основном пошли на повышение зарплаты сотрудникам. Надо сказать, что в этом действительно есть необходимость. Особенно для сотрудников хозяйственных категорий – рабочих, садовников, водителей. Нам важно, чтобы зарплаты этих людей, выполняющих свои непростые задачи, были на достойном уровне. Часть средств идет и на обновление материально-технической базы. Например, скоро завершится строительство музейного туалета», - отметил Бобков.

Число посетителей музея «Мелихово» ежегодно увеличивается на 5-7%, с 2003 по 2017 год посещаемость выросла втрое.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.