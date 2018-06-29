РИАМО – 29 июн. Суд по просьбе ФСБ закрыл процесс по возврату 2 миллионов долларов, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин передал в виде взятки бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, пишет ТАСС.

Как уточняется в материале, Улюкаев примет участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии. В суд также явился заявитель – генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов. Само заседание пройдет в закрытом режиме.

«Прокурор поддержал просьбу ФСБ, посчитав, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных. В то же время Улюкаев заявил, что «категорически против» закрытия судебного заседания», – говорится в сообщении.

Улюкаев был осужден 15 декабря 2017 года. В октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы «Роснефти» Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 миллионами долларов, будучи уверенным, что в ней находится вино.