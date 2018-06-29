РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске в результате столкновения двух иномарок пострадал пешеход, он скончался в реанимации, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель.

В Подольске на Большой Серпуховской улице недалеко от остановки «Железнодорожный» 28 июня столкнулись две иномарки Mitsubishi Galant и Chevrolet Lacetti. Повреждения у автомобилей были серьезные. Также из-за аварии произошел разлив топлива на автодорогу.

«Один из водителей разворачивался на повороте. Второй водитель, уходя от удара, сбил пожилого мужчину, который скончался в реанимации», – сказал свидетель.

По его словам, водитель Mitsubishi Galant, как только узнал, что нет записи видеорегистратора и камер наблюдения, начал отрицать свою вину и говорить, что ехал без превышения скорости и не на красный сигнал светофора.