РИАМО - 29 июн. ГК «КОРТРОС» получил разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса Headliner, который расположен в Центральном округе Москвы на Шмитовском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ЖК возводится на земельном участке площадью более 6 гектаров. Проект представляет собой жилой квартал, состоящий из десяти зданий.

«В составе второй очереди инвестор намерен построить семь разноэтажных (от 5 до 53 этажей) жилых домов. Также в рамках этого этапа возведения комплекса небоскребов запланировано строительство детского сада. По информации застройщика, начало работ намечено на вторую половину 2018 года», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В рамках первой очереди строительства жилого комплекса возводятся три корпуса, в числе которых доминанта комплекса – 53-этажное здание высотой более 170 метров.

При благоустройстве жилого комплекса будут использоваться современные тенденции ландшафтного озеленения. Серьезная инженерная работы направлена на снижение уровня шума, как в жилых строениях, так и на прилегающей территории. Квартиры оснастят элементами «умного» дома.

Дома первой очереди ЖК Headliner будут достроены уже в 2019 году. Завершить объект девелопер намерен в 2026 году.