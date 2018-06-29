РИАМО - 29 июн. Число посетителей подмосковного музея «Мелихово» ежегодно увеличивается на 5-7%, с 2003-го по 2017-й год посещаемость выросла втрое, актуальным стал вопрос расширения парковки, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

«Ежегодно число посетителей музея увеличивается на 5-7%. Когда я стал директором в 2003 году, число туристов составляло примерно 47 тысяч. А в прошлом году мы приняли уже 169 тысяч посетителей – рост более чем в три раза за 14 лет», - сказал Бобков.

Он также отметил, что из-за возросшего числа гостей актуальным стал вопрос расширения парковки.

«В день бывает до 2 тысяч посетителей. Поэтому особенно остро стоит вопрос о расширении автомобильной парковки. Сейчас людям приходится оставлять автомобили прямо на шоссе, что может привести к авариям и травматизму, поэтому проблему нужно решать в кратчайшие сроки. Бюджетных средств на это пока нет. В этом году мы постараемся за счет своих возможностей разработать проектную документацию, а затем будем просить о выделении средств», - добавил Бобков.

По его словам, в настоящий момент численность штатных сотрудников музея, включая театральную труппу, составляет 139 человек.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.