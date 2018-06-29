РИАМО – 29 июн. В 2018 году в московском метро реставрируют фасады вестибюлей 14 станций, при этом удается вести работы без их долгосрочного закрытия, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Сегодня из 255 станций метрополитена 46 являются объектами культурного наследия. В этом году у нас реставрируются фасады наземных вестибюлей 14 станций, в частности, «Динамо», «Белорусской» радиальной и кольцевой, «Чистых прудов», «Кропоткинской», часть объектов находится в завершающей стадии», — сказал Емельянов в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что реставрация любого объекта, включенного в такую мощную транспортную городскую артерию, как метро, — это всегда сложный процесс. Обеспечить качественные работы без долгосрочного закрытия станции — сложнейшая задача, но сотрудникам департамента и подземки удается решать эту задачу.

«Что касается реставрации на станции «Площадь революции», то наши специалисты осмотрели каждую скульптуру перронного зала (их там 76) и решили пока ничего не предпринимать. Если поставим табличку «Не трогайте нос собаки», то интерес к скульптуре пограничника с собакой только возрастет, ведь запретный плод, как известно, сладок», — отметил Емельянов, комментируя популярность знаменитого памятника с бронзовой овчаркой на станции.

Он добавил, что демонтировать скульптуры нецелесообразно, и закрывать станцию, чтобы заниматься одним лишь носом овчарки, — неправильно. Емельянов добавил, что департамент подождет, когда будет плановая капитальная реконструкция и реставрация, и тогда в порядок приведут скульптуру пограничника, овчарки и ее нос.

Емельянов подчеркнул, что аварийных интерьеров, требующих срочной капитальной реставрации, в подземке нет. Недавно преобразились станции «Бауманская», «Проспект Мира» Кольцевой линии, «Киевская» Филевской линии.