РИАМО – 29 июн. Правительство поручило федеральным ведомствам проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки в Россию, сообщает Газета.ru.

«Продолжить проработку вопросов его финансового обеспечения, в том числе имея в виду <…> финансовое обеспечение по следующим направлениям <…> стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг», – говорится в поручении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года.

Он подчеркнул, что интерес к поездкам по России увеличивается как у россиян, так и у зарубежных граждан, а развитие индустрии туризма приносит существенный доход в бюджеты всех уровней.