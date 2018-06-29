РИАМО – 29 июн. Правительство РФ поручило проработать вопрос упрощения валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров, сообщает Газета.ru.

«Принять за основу для последующей проработки упрощение регулирования внешней торговли, включая первоочередные меры по упрощению таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории, упрощению (отмене) валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг», – сообщается на сайте кабмина.

Также поручено ввести стимулирующий налоговый режим и администрирование, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит политику ужесточения регулирования по валютным кредитам.