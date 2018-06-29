РИАМО - 29 июн. В столице начались работы по комплексному благоустройству исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, так, на месте будущего пешеходного бульвара демонтируют существующее асфальтовое покрытие, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Стартовали работы по комплексному благоустройству исторического прохода с Ленинского проспекта к парку Горького. Общая протяженность нового променада составит 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного бульвара – 1,26 гектара», - сказал Бирюков.

По его словам, на месте будущего пешеходного бульвара демонтируют существующее асфальтовое покрытие. Эта работа уже выполнена более чем наполовину. После демонтажа асфальта начнется ремонт водостока с устройством водосточных колодцев и ливневых решеток, а также прокладка кабельной канализации и установка бордюрного камня.

«Сейчас специалистами комплекса городского хозяйства Москвы ведется устройство наиболее яркого элемента этого проекта - монолитной лестницы, которая ведет к парку Горького», – добавил Бирюков.

Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой. А осенью на территории исторического прохода к парку Горького высадят деревья и многолетники, обустроят газоны. Также на новой пешеходной зоне появится порядка 100 опор освещения.

«Основные работы по комплексному благоустройству планируется завершить уже в августе», - подчеркнул заммэра.

Впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к парку Горького была предложена еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов, но так и не была воплощена в жизнь. В этом году принято решение вернуться к этой идее. Новый вход расположится между НИТУ «МИСиС» и городской клинической больницей №1 имени Н.И. Пирогова.