РИАМО - 29 июн. Специально для гостей из-за рубежа подмосковный музей-заповедник «Мелихово» готовит экскурсионную программу на немецком языке, в музее уже есть англоязычные экскурсии, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

Он отметил, что «Мелихово» посетили несколько иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Туристы с паспортом болельщика могут попасть в музей бесплатно.

«Если говорить не о болельщиках, а в целом об иностранных туристах, которые посещают наш музей довольно часто, то мы всегда рады их принять. У нас есть экскурсоводы со знанием английского языка. Скоро появится возможность проводить экскурсии и на немецком языке – мы постоянно развиваем это направление», - сказал Бобков.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.