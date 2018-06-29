РИАМО - 29 июн. Сбербанк намерен помочь Третьяковской галерее с реставрацией поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы банка.

«Информация о намерении Сбербанка помочь Третьяковской галерее верна, банк находится в постоянном контакте с галереей. Мы еще раз выражаем решимость оказать все необходимое содействие в проведении качественной реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее следствие оценило ущерб полотну художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее в 30 миллионов рублей.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи, московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.