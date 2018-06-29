РИАМО - 29 июн. Сумма контракта на реставрацию главного дома в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» составляет 17,5 миллионов рублей, средства выделяются из регионального бюджета, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

Реставрация затронет только главный дом и будет проходить до конца 2018 года. На это время экспозицию дома временно переместили в театрально-выставочный зал.

«Стоимость реставрации главного дома – более 19 миллионов рублей. Подрядчик, который выиграл конкурс, сделал небольшую скидку, и реставрация теперь обойдется бюджету Московской области в 17,5 миллионов рублей», - сказал Бобков.

Во время реставрации музей продолжит работу в обычном режиме, для гостей придумали альтернативные активности. Например, посетителям представят новую экспозицию, размещенную в усадебной бане.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.