РИАМО – 29 июн. Красная площадь, Арбат, ВДНХ и парк Горького стали самыми посещаемыми болельщиками чемпионата мира по футболу местами, кроме того, к мундиалю было обновлено приложение «Узнай Москву» с виртуальными путешествиями по столице, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

«Традиционно больше всего иностранных туристов привлекает Красная площадь, улица Арбат, ВДНХ, парк Горького, станции столичного метро. Приятно, что центром притяжения болельщиков стали исторические пешеходные улицы — так, на Никольской образовалась стихийная фан-зона, где собираются болельщики со всего мира. Также оживленно на Большой Дмитровке и прилегающих переулках, на Пятницкой улице», — сказал Емельянов в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что специально к чемпионату было обновлено мобильное приложение «Узнай Москву» — виртуальное путешествие по самым интересным местам столицы. Приложение включает 61 уникальный маршрут, самые популярные перевели на английский язык. В приложении также есть информация о 610 памятниках, интересных зданиях, территориях, музеях, электронные версии книг о Москве.

«Среди рекомендованных к просмотру объектов — отреставрированный Малый собор Донского Монастыря с его семиярусным иконостасом, который расписывали реставраторы Музеев Кремля. Также всем советую посетить колокольню Высоко-Петровского монастыря, где в декабре 2017 года завершилась реставрация двух верхних ярусов колокольни, восстановлены фасады, лепнина, покрытия полов, гульбище и интерьеры», — добавил Емельянов.

Для любителей спорта также запущены беговые и велосипедные экскурсии.

Как дополнительно отметил Емельянов, с начала чемпионата не зафиксировано ни одного инцидента, когда кто-нибудь обошелся плохо с московским памятником. Гости столицы ведут себя аккуратно по отношению к памятникам города.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.