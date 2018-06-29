РИАМО – 29 июн. Завершившийся накануне групповой этап ЧМ-2018 посетили порядка 2,2 миллиона болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Более 2 миллионов 177 тысяч человек увидели матчи чемпионата по футболу на стадионах России на групповом этапе, а в среднем – более 45 тысяч зрителей побывало на матче чемпионата», – говорится в сообщении.

На стадионе «Лужники» в Москве прошли самые популярные матчи ЧМ-2018, а на «Екатеринбурге Арене» – самый непопулярный матч. 78 тысяч 11 зрителей увидели все четыре матча в «Лужниках», а матч в Екатеринбурге – только 27 тысяч 15 зрителей.

В первую десятку самых посещаемых матчей группового этапа ЧМ-2018 вошли четыре матча на стадионе «Лужники» в Москве, которые увидели по 78 тысяч 11 зрителей, четыре матча на стадионе «Санкт-Петербург», где было по 64 тысячи 468 зрителей, один матч на стадионе «Фишт» в Сочи (44 тысячи 287 зрителей) и матч на стадионе «Спартак» в Москве (44 тысяч 190 зрителей).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.