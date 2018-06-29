РИАМО - 29 июн. Реставраторы исправят ошибки, допущенные при восстановлении главного дома подмосковного музея-заповедника «Мелихово» в 1960-х годах, и избавят помещение от сырости, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

Реставрация затронет только главный дом и будет проходить до конца 2018 года. На это время экспозицию дома временно переместили в театрально-выставочный зал. Сам музей продолжит работу в обычном режиме, для гостей придумали альтернативные активности.

«При восстановлении дома в 1960-х годах был допущен ряд ошибок, касающихся планировки, в частности, высоты фундамента. Из-за этого в помещении дома часто наблюдалась сырость, а в подполе стояла вода. Эти проблемы нужно было ликвидировать, так как такие условия негативно сказывались на состоянии экспонатов. Здание главного дома будет «вывешиваться» – подниматься на домкратах, и фундамент будет наращиваться. Это самая сложная часть предстоящих работ», - сказал Бобков.

Он добавил, что в доме проведут косметический ремонт, а также приведут в порядок полы.

«Также будут заменены полы и проведен косметический ремонт: поклеены новые обои (уже заказаны обои с таким же рисунком, какой был на обоях при жизни писателя), заменены окна и организованы десятки других мелких работ», - отметил Бобков.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.