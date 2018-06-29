РИАМО - 29 июн. Жесткая конкуренция на рынке электронной торговли вынудила крупного интернет-ритейлера Lamoda решиться на создание сети мультибрендовых универмагов традиционного формата, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«До конца 2018 года Lamoda может открыть в Москве первый магазин традиционного формата, сообщил источник «Ъ» на рынке коммерческой недвижимости. Эту информацию подтверждают еще два консультанта. По словам одного из них, пока компания не подписала договор аренды помещения для торговой точки: Lamoda ищет помещение под универмаг в знаковых торговых центрах столицы», – говорится в статье.

По словам другого собеседника издания, компания рассматривает возможность создания сети мультибрендовых магазинов в крупных российских городах.

Компания уже начала поиск персонала для нового направления. На сайте рекрутинговой компании HeadHunter издание обнаружило вакансию Lamoda на позицию руководителя направления розничных продаж. Представитель компании уточнил, что такой менеджер необходим для переформатирования пунктов самовывоза в практически полноценные магазины с продавцами и примерочными.

По пути открытия традиционных магазинов еще в 2015 году пошла KupiVip. Это сейчас актуально для российского рынка, отмечают эксперты.

Lamoda значительно отстает по охвату покупателей от своего ближайшего конкурента — Wildberries. Эта компания намерена к концу 2018 года увеличить количество собственных пунктов выдачи до 2,5 тысяч, в то время как у Lamoda – 120 (с учетом 56 точек, доставшихся компании после сделки по покупке в декабре 2017 года бизнеса Pick-up.ru).

Наличие физических точек для интернет-магазинов fashion-сегмента особенно важно, так как специфика покупок одежды, обуви и аксессуаров такова, что покупатель сначала примеряет и выбирает из большого количества товаров, а около 40–50% товаров, заказанных в онлайн-режиме, остаются невыкупленными.

Lamoda основана в 2011 году. По итогам 2017 года сеть была шестой по объему выручки российским интернет-ритейлером (данные Data Insight) и десятым fashion-ритейлером в России (оценка Infoline). По данным Data Insight, выручка ритейлера в 2017 году составила 23,6 миллиарда рублей.