РИАМО - 29 июн. В выходные в Москве ожидаются дожди, за два дня может выпасть практически половина месячной нормы осадков, но температура останется выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве сегодня еще задержится солнечная погода. А с субботы ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра. За два выходных дня на столицу выльется чуть менее половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

В первый выходной день местами выпадет до 25-30 миллиметров осадков, что составляет от четверти до трети нормы июня. При грозах возможны шквалистые усиления ветра, а местами град.

Дождей и гроз станет меньше 1 июля, но еще 5-10 миллиметров осадков выпадет в Московском регионе.

Температура еще будет держаться существенно выше нормы: плюс 26-27 градусов. С началом новой недели начнется похолодание. К 3 июля показания термометров войдут в рамки климата – плюс 22 градуса.