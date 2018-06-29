РИАМО - 29 июн. Ранее анонсированная этим летом реконструкция Госдумы стоимостью свыше 700 миллионов рублей проводится не будет, по проекту до сих пор идет предварительная работа и в «Главгосэкспертизу» он не поступал, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Реконструкция Госдумы, вероятнее всего, переносится на более поздний срок – зимние каникулы или следующий год. Сроки затягиваются прежде всего из-за медленной работы проектировщика, говорят в нижней палате. Поводом для ремонта зала заседаний (располагается между старым корпусом на Охотном Ряду и новым в Георгиевском переулке) в Думе называют его «технический износ» – приводят в пример также протечку крыши во время заседания 14 июля 2017 года», – говорится в статье.

Управление делами президента (УДП) привлекло к проектированию архитектурное бюро «Моспроект-2». В расчетах цены контрактов говорилось о реконструкции более половины общей площади Госдумы (1,85 тысячи из 3 тысяч квадратных метров), в том числе зала пленарных заседаний (1,15 тысячи квадратных метров).

По проекту, зал будет «развернут» на 90 градусов: это позволит расставить кресла 450 депутатов полукругом по отношению к президиуму и «увеличить пространство» между парламентариями. Реконструкция предполагает возведение над залом дополнительных помещений площадью более 700 квадратных метров (по раннему эскизу – кабинетов и конференц-зала со стеклянным куполом).

По данным на 1 июня Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, реконструкция здания Госдумы должна завершиться вводом объекта в эксплуатацию в 2018 году.

По данным источников издания, проектировщик пока ведет по этому проекту «предварительную работу и консультации» с экспертным ведомством.