РИАМО - 29 июн. В период реставрации главного дома в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» посетителям представят новую экспозицию, размещенную в усадебной бане, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

Реставрация затронет только главный дом и будет проходить до конца 2018 года. На это время экспозицию дома временно переместили в театрально-выставочный зал. Сам музей продолжит работу в обычном режиме, для гостей придумали альтернативные активности.

«Мы представляем новую экспозицию – баню (после начала реставрации главного дома – ред.). Также планируем чаще открывать флигель «Чайка», доступ в который обычно разрешен только при определенных погодных условиях – для сохранности экспонатов. Именно флигель является единственным зданием на территории музея, построенным при Чехове и дошедшим до нас в первозданном, а не восстановленном виде», - сказал Бобков.

Он также отметил, что посетителей музея в этом сезоне ждет богатая культурная программа.

«Как и прежде, музей проводит свои традиционные экскурсионные программы и праздники. Из грядущих – фестиваль такс (они были любимыми собаками писателя), ежегодно собирающий сотни заводчиков и простых любителей этой породы, и благотворительный марафон «Не уставайте делать добро», - добавил Бобков.

По словам директора музея, благотворительный марафон пройдет в усадьбе 14 июля. Его целью является сбор средств на реабилитацию детей-инвалидов. В настоящий момент ведутся консультации с профильными учреждениями Московской области, чтобы уточнить получателей материальной помощи.

Бобков также рассказал, что недавно в «Мелихове» впервые провели праздник «День медицинского работника», в рамках которого состоялась встреча с актером театра и кино Александром Пашутиным. Мероприятие собрало около 500 человек.

«Еще один наш новый праздник – «День гостей». Он приурочен ко дню рождения музея 23 июня. В этом году мы предложили нашим гостям поучаствовать в мастер-классе по варке варенья и в старинных играх, таких как городки и бирюльки. Всего в год мы проводим более 30 массовых мероприятий», - заключил Бобков.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.