РИАМО - 29 июн. В Москве прогнозируется, что пятница станет самым жарким днем этой недели, воздух днем может прогреться до 30 градусов, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«По прогнозу есть вероятность (пятница станет самым жарким днем недели – ред.), а в реальности не факт. По прогнозу мы с понедельника давали плавное повышение температуры и действительно в пятницу максимальный прогноз 28-30 градусов», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в четверг максимальная температура воздуха в Москве составила 27,2 градуса.

«Сегодня отличная погода, малооблачно без осадков, ветер южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночь на субботу будет теплой 17-19 градусов и на воскресенье тоже теплая 18-21 градус», - добавил Цыганков.

По его словам, в субботу и в воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы.