РИАМО - 29 июн. Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам января-мая 2018 года составил 671,2 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, что на 5,3% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.

При этом в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года объем платных услуг снизился на 0,7%, а по сравнению с маем 2017 года отмечен рост на 4,8%.

В январе-мае 2018 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (16,6% от общего объема), транспортные (36,2%) и телекоммуникационные услуги (16,3%). При этом объем шести видов услуг снизился на 0,3-61,2% и девяти видов увеличился на 0,4-37%.

Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере услуг специализированных коллективных средств размещения (на 61,2%), бытовых услуг (на 9,6%), услуг туристических агентств, туроператоров (на 5,3%). Наибольший рост отмечен в сфере жилищных услуг – на 37%, медицинских услуг – на 10,1% и услуг системы образования – на 9,8%.

В январе-мае 2018 года в структуре бытовых услуг 48,3% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 12,4% – парикмахерских услуг и 11,4% – ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту в январе-мае 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 12,4%, парикмахерских услуг – 7,3%, объем ритуальных услуг вырос на 3,2%.