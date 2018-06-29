РИАМО - 29 июн. Подмосковный музей-заповедник «Мелихово» продолжит работать во время реставрационных работ, которые пройдут в этом году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

«Музей продолжит работу в обычном режиме во время реставрации. Мы тщательно готовились к этому этапу и придумали множество альтернативных активностей для наших посетителей, поэтому им будет интересно в «Мелихове» так же, как и всегда. Что касается реставрации, то она затронет только одну нашу экспозицию – главный дом и будет вестись до 31 декабря 2018 года», - сказал Бобков.

Он также добавил, что экспозиция была перемещена в специально подготовленное помещение на территории усадьбы.

«Важно, что это не помешает увидеть сами экспонаты, так как экспозиция дома временно перемещена в театрально-выставочный зал площадью 100 квадратных метров, который располагается на территории усадьбы», - отметил Бобков.

По словам директора музея, главный дом писателя может быть открыт для посетителей уже к новому году, если строители смогут закончить работы на несколько недель раньше срока. По контракту все строительные работы должны быть завершены 31 декабря.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.