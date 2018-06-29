РИАМО – 29 июн. Самому молодому предпринимателю России всего 14 лет, сообщает RT.
«Самому молодому российскому предпринимателю 14 лет. Это молодой человек, который проживает в Москве. Он организовал бизнес в области дополнительного образования детей и взрослых», – говорится в материале.
Предпринимательской деятельностью в России занимаются около 4% молодых граждан. Интерес молодежи к бизнесу в последние несколько лет медленно растет.
Начинающие российские предприниматели открывают магазины, салоны красоты, а также кофейни и пекарни.
Также в последнее время среди них становятся популярными проекты в сфере IT – от создания различных мобильных приложений до сопровождения крупных корпоративных информационных систем.
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