РИАМО - 29 июн. Московский метрополитен выпустил специальную карту «Тройка» для китайских туристов, сообщил РИАМО в пятницу первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Специально для туристов, которые приезжают в Москву из Китая, мы выпустили кобрендинговую карту «Тройка – Russia in Touch» со специальным дизайном. Первые 100 карт уже получили китайские журналисты, приехавшие для освещения чемпионата мира по футболу», – сказал Латыпов.

По его словам, в дальнейшем карты «Тройка» будут распространяться среди партнеров компании Russia in Touch, которые принимают и отправляют туристов в Россию. Таким образом, приезжая в Москву, китайские туристы уже будут иметь на руках карту «Тройка» с инструкцией по использованию на китайском языке.

«Много туристов приезжают из Китая и наличие у них карты «Тройка» будет удобно и для них, и для нас, как для перевозчика. В связи с увеличением потока туристов из Поднебесной Московский метрополитен старается сделать инфраструктуру подземки проще и доступнее для гостей», – подчеркнул Латыпов.

Он также отметил, что еще в прошлом году на пяти станциях Московского центрального кольца стартовал пилотный проект по оплате проезда платежной системой Alipay, а во всех кассах и в автоматах для покупки билетов на станциях метро принимают банковскую карту UnionPay.