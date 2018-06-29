РИАМО - 29 июн. Количество классифицированных гостиниц в Москве превысило 1,5 тысячи, в среднем столичные отели загружены на 90%, а в центре города – максимально, сообщаетсяна официальном сайте мэра Москвы.

Еще 72 столичные гостиницы прошли классификацию и подтвердили качество своего обслуживания. Большая часть из них — хостелы и отели с категорией «без звезд». Также классификацию прошли четыре пятизвездочных, три четырехзвездочных и 12 трехзвездочных гостиниц». Двумя звездами оценили три гостиницы, а одну звезду получили четыре гостиницы. В категории «без звезд» добавилось 46 отелей.

«К началу чемпионата мира по футболу порядка 1453 тысячи отелей прошли обязательную процедуру классификации. За две недели проведения турнира еще 72 гостиницы подтвердили свою категорию. Таким образом, в городе работают на данный момент 1525 классифицированных отелей. Те, кто еще не успел пройти классификацию, могут сделать это в любой момент — и сейчас, и после чемпионата», — отметил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

По его словам, на время матчей мундиаля группового этапа отели в Москве загружены в среднем на 90%. В центре столицы гостиницы заполнены почти полностью. Некоторые болельщики выезжают из отелей, потому что их команды не прошли в одну восьмую финала ЧМ-2018. Тем не менее загрузка гостиниц почти не снизилась. Многие туристы спешат не только увидеть финальные матчи, но и прогуляться по улицам города, где этим летом царит дух футбольного праздника.

«Московский гостиничный сектор справляется с наплывом туристов. Департамент спорта и туризма города Москвы в период проведения турнира выявил лишь единичные случаи нарушения ценовой политики гостиницами. Чемпионат мира по футболу является мощным драйвером для развития столичного бизнеса в целом и гостиничного сектора в частности. Уверен, что проведение мирового футбольного первенства существенно повысит туристическую привлекательность Москвы и увеличит поток желающих посетить столицу», – сказал Гуляев.

Как уточняется в материале, прохождение классификации для гостиниц городов — организаторов ЧМ является обязательной процедурой с 1 января 2017 года. Гостиницы, не прошедшие классификацию, не имеют права принимать постояльцев. Самая высокая категория гостиниц — «пять звезд». Отелей подобного класса в Москве не так много, всего 35 единиц на 12,8 тысячи номеров.

«У пятизвездочных гостиниц самые большие по площади номера и самый высокий стандарт обслуживания. В отличие от отелей более низких категорий, в отелях «пять звезд» постельное белье меняют ежедневно. Во всех общественных помещениях и номерах есть высокоскоростной интернет. Отели также (в отличие от гостиниц «четыре звезды») оборудованы плавательным бассейном. Зато самый экономный вариант для размещения можно подобрать в отелях без звезд. Требования к ним предъявляются минимальные», – заключается на сайте.