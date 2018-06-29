РИАМО - 29 июн. В Москве оборот розничной торговли по итогам января-мая 2018 года составил 1,87 триллиона рублей, или 102,6% к показателю аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

Оборот розничной торговли в столице в мае составил 377,4 миллиарда рублей, снизившись в месячном выражении на 2,9% и увеличившись относительно мая 2017 года на 3,7%.

В январе-мае 2018 года оборот розничной торговли на 91,4% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 8,6% (в январе-мае 2017 года – 9,8%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-мае 2018 года составил 54,6%, непродовольственных товаров – 45,4%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец мая в годовом выражении выросли на 9,1% в сопоставимых ценах и составили 29,3 миллиарда рублей, их хватит на 30 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице по итогам мая 2018 года составил 14,2 миллиарда рублей, что на 5,8% больше, чем в мае 2017 года. При этом по сравнению с апрелем 2018 года показатель вырос на 4,8%.