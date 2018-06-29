РИАМО - 28 июн. По предписанию Госжилинспекции управляющая компания из городского округа Красногорск благоустроила многоквартирный жилой дом, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее в ходе осмотра многоквартирного дома государственные жилищные инспекторы зафиксировали обрушение облицовочной плитки на входных группах, нарушение тепловой изоляции труб центрального отопления в техподполье, нарушение окрасочного слоя на одной из балконных плит.

«Инспекторы выдали предписание в адрес ООО «ДЭЗИС», которое было исполнено управляющей организацией в обозначенные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки представителями надзорного ведомства установлено, что нарушения устранены», – говорится в сообщении.