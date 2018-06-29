РИАМО - 29 июн. Итоговая стоимость затрат на реконструкцию стадиона «Лужники» составила 26,6 миллиарда рублей, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Стоимость работ составила 26,6 миллиарда рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% – превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения», – сказал Бочкарев в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

По его словам, реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета.

«Первоначальный проект реконструкции предполагал снос здания 1956 года. Но мэр (Сергей Собянин - ред.) принял важное градостроительное решение – сохранить исторический фасад, который стал визитной карточкой города», – отметил он.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Арена уже приняла церемонию и матч открытия мирового первенства. На стадионе также пройдет один из полуфиналов и финал мундиаля.