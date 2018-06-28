РИАМО - 28 июн. Выпускные экзамены в четырех колледжах в сфере культуры в Подмосковье завершились, по их итогам каждый третий выпускник получил диплом с отличием, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Выпускники-отличники окончили Московский губернский колледж искусств, 1-й Московский областной музыкальный колледж, Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева, Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина.

«Из 438 выпускников профессиональных учреждений в сфере культуры каждый третий получил диплом с отличием. Более половины выпускников планируют продолжить профессиональное обучение в профильных высших учебных заведениях. Остальные приступят к работе в учреждениях и творческих коллективах Московской области», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Среди выпускников колледжей – лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов.

В Московской области работают 208 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, осуществляющие образовательную деятельность по различным направлениям и специальностям в области искусств. Это 121 детская школа искусств, 60 детских музыкальных школ, 18 детских художественных школ, четыре хореографических школы, пять хоровых школ.