РИАМО - 28 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области совместно с представителями ГБУ «Мособлстройцнил» проводят очередную проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на автодороге М-8 «Холмогоры» в черте городского поселения Пушкино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадной системы и перегородок, прокладка внутренних и наружных сетей. Возведение торгово-развлекательного центра соответствует графику работ», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, на площади свыше 111 тысяч квадратных метров разместятся сетевой гипермаркет, торговые площади, многозальный кинотеатр, зона фудкорта, досуговый центр, а также отдельно стоящий магазин товаров для дома и ремонта. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Завершить работы планируется в первом квартале 2019 года.

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства торгово-развлекательного центра привлекаются специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Гарибян.