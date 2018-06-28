РИАМО - 28 июн. До 9 миллиардов рублей потратят на строительство новой больницы в подмосковной Балашихе, ее площадь составит около 120 тысяч квадратных метров, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Ранее в четверг в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье» губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве в Балашихе новой городской больницы на 2 тысячи мест. На строительство нового учреждения выделяются рекордные 9 миллиардов рублей.

«В октябре прошлого года он посещал площадку для строительства новой больницы. Это земельный участок общей площадью около 11 гектаров в микрорайоне Ольгино. В мае мы завершили здесь снос заброшенного здания госпиталя КГБ. Больница площадью порядка 120 тысяч квадратных метров станет одним из самых современных и крупных медицинских комплексов в Московской области», - написал в своем Instagram-аккаунте Юров.

Он добавил, что для Балашихи строительство новой больницы – важнейшая тема, так как существующие стационары на текущий момент не способны обеспечить потребностей жителей городского округа.

Строительство госпиталя КГБ в микрорайоне Ольгино в Балашихе велось с 1981 по 1991 год, после чего стройка была заморожена. В сентябре 2017 года начался снос сооружения, договор на проведение работ с подрядной организацией был заключен на безвозмездной основе, затраты были компенсированы за счет стройматериала, оставшегося после демонтажа.