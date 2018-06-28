РИАМО – 28 июн. Выводы норвежских ученых из исследования процессов потепления в Баренцевом море являются преувеличением, климат там меняется давно и имеет региональный характер, сообщил доктор физико-математических наук и научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семенов.

Ранее норвежские ученые из института морских исследований в Тромсе зафиксировали кардинальные изменения климата в северной части Баренцева моря, по мнению исследователей, необратимое потепление в этом регионе приведет к экологической катастрофе.

«То, что лед сокращается, это естественно. Покров стал меньше чуть ли ни вдвое за последнее десятилетие. Это приводит к некоторым последствиям: образуется меньше льда, меньше тает, меньше пресной воды поступает в океан. Это меняет распределение солености, температуры, сказывается на морских животных. Это локальные местные события Баренцева моря», — сказал Семенов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что никаких возможностей оказать влияние на климат всей России у этих процессов нет.