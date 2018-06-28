РИАМО - 28 июн. Пресненский суд Москвы оставил под арестом до 30 сентября фигуранта уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам в столице в апреле 2017 года Владислава Кулешова, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд оставил Кулешова под арестом до 30 сентября», - сказал собеседник агентства.

Кулешову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет», а также частью 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам или участию в них».

В апреле 2017 года он был арестован, в июле суд по ходатайству следствия изменил ему меру пресечения на домашний арест, а в январе 2018 года следствие отпустило его под подписку о невыезде.