РИАМО - 28 июн. В музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в подмосковном Клину открылась выставка, посвященная 200-летию Мариуса Петипа, специальные программы посвятили маэстро и другие музеи региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Выдающийся артист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог Мариус Петипа – законодатель мод в мире балета, определивший его развитие на многие десятилетия. «Француз, посвятивший жизнь русской Терпсихоре», – так говорят о Петипа в балетном мире. С его именем связаны не только блистательные страницы русского балетного театра, но и само уникальное явление танцевального искусства – русская школа классического танца.

«С Петипа, по сути, начался русский балет, его мировая слава и мировые достижения. Он не просто десятилетия работал в России, он вошел в наше сознание как абсолютно русский художник. Итогом его совместной работы с Чайковским стали спектакли, которые востребованы во всем мире», - сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

По ее словам, в культурном пространстве Московской области организовано несколько мероприятий, посвященных 200-летию маэстро. Московский областной государственный театр балета «Русский балет» посвятил великому корифею русского балетного театра Петипа весь театральный сезон 2018 года. В МВК «Новый Иерусалим» состоялось несколько балетных постановок, приуроченных к юбилею балетмейстера. Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока представил публике переписку Мариуса Петипа с супругой Александра Блока Любовью Блок.

На днях в государственном музее-заповеднике П.И. Чайковского открылась выставка «Великий Мариус Петипа», посвященная 200-летию со дня рождения хореографа. Она состоялась благодаря сотрудничеству музея с государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина и музеем Большого театра.

«В экспозиции собраны различные артефакты из фондов трех музеев, отражающие творчество выдающегося хореографа. Главный акцент выставки сделан на балете «Спящая красавица», который до сих пор считается одним из лучших спектаклей, поставленных мастером, непревзойденным образцом балетного искусства. Зрителям представлены уникальные фотографии прошлого века и фотографии современных постановок; костюмы Майи Плисецкой, Екатерины Максимовой, Николая Цискаридзе. Среди них и действующие костюмы, предоставленные Большим театром», - добавляется в материале.