РИАМО - 28 июн. Для жителей жилого комплекса «Татьянин парк» в новой Москве построят поликлинику, благодаря этому они смогут не ездить за медпомощью в другие населенные пункты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В деревне Говорово построим трехэтажную поликлинику, которая сможет принимать за смену 48 детей и 112 взрослых. Это должно порадовать новоселов жилого комплекса «Татьянин парк», — написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что сейчас жильцы ЖК «Татьянин парк» ездят за медпомощью в соседние населенные пункты.