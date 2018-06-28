РИАМО – 28 июн. В столице возбудили уголовное дело в отношении тренера баскетбольного клуба, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки, сообщается на сайте «Московского комсомольца».
Тренер московского баскетбольного клуба подозревается в сексуальных преступлениях — 32-летний спортсмен приставал к 14-летним воспитанницам.
«В этой спортивной школе мужчина (он выпускник петербургской высшей школы тренеров) работал с 2011 года — тренировал группу девушек 1995 и 2004 годов рождения. Пагубные пристрастия у баскетболиста обнаружились в 2016 году. Он вдруг стал проявлять интерес к 14-летним девушкам. Взрослый мужчина приставал к юным воспитанницам как в тренерской комнате школы, так и во время поездок на соревнования (как по России, так и за границей)», — говорится в сообщении.
Жертв как минимум пять (в группе тренировалось больше 10 девушек). Некоторые сразу рассказали об этом родителям, но те им не поверили. Другие, напротив, скрывали истину — взамен спортсмен обещал карьерный рост.
Примерно это же время спортсмен женился на гражданке Латвии и не так давно у него появился ребенок.
Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Тренер отстранен от работы, а юным баскетболисткам прописали психологическую реабилитацию.
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