РИАМО - 28 июн. Сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поблагодарили за помощь гражданину Узбекистана, который чуть не утонул, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По его словам, 24 июня в 11:45 сотрудники поисково-спасательной станции «Борисовская» вытащили из воды гражданина Узбекистана Мирзода Насреддинова. Мужчина был доставлен на берег, после чего спасатели оказали первую медицинскую помощь. Причиной происшествия стали купание в запрещенном месте и потеря сил

«Сегодня на станцию «Борисовская» к спасателям МГПСС приезжал консул посольства Узбекистана, чтобы поблагодарить за спасения своего соотечественника», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящий момент все спасатели МГПСС работают в усиленном режиме, проводят постоянное патрулирование и ведут профилактические беседы, а также раздают листовки с правилами поведения на воде и с номерами телефонов спасительных станции.