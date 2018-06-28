РИАМО - 28 июн. Росалкогольрегулирование проанализировало данные о розничной продаже алкогольных напитков в Центральном федеральном округе России за прошлый год, первое место по объему продаваемого алкоголя досталось Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Федеральной службой Росалкогольрегулирование проведен анализ состояния региональных рынков розничной продажи алкогольной продукции в 2017 году. По совокупности показателей, Московская область заняла первое место, при этом по ключевому показателю - объему легально продаваемой алкогольной продукции в ЦФО», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Анализ проводился по целому комплексу показателей: объем легально продаваемой алкогольной продукции, количество легальных точек продаж, количество правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

По словам министра, на повестке дня в ведомстве - обсуждение актуальных вопросов касательно внедрения системы Единай государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и привлечения к административной ответственности недобросовестных участников алкогольной отрасли.