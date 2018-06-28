РИАМО - 28 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об организации транспортного обслуживания льготных категорий граждан в 2018-2020 годах, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Правительство Москвы в лице мэра Москвы Сергея Собянина <…> и правительство Московской области в лице губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева <…> заключили настоящее соглашение», - говорится в тексте соглашения.

Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки на основании соцкарты.

Власти Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на автомобильном, наземном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении Москвы и пригородном сообщении на основании социальной карты.

«Уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области является министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы», - уточняется в сообщении.

Бесплатный проезд будет действовать для инвалидов Великой Отечественной войны и военных действий, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений и на других объектах, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов, тружеников тыла.

Кроме того, льготы получат члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, реабилитированные лица, подвергшиеся необоснованным политическим репрессиям, пострадавших от репрессий участники обороны Москвы, участники предотвращения Карибского кризиса, пенсионеры, родители или представители детей-инвалидов, почетные доноры, дети из многодетных семей, дети-сироты, многодетные родители (один из родителей), опекуны и другие.