РИАМО - 29 июн. Традиционный мексиканский праздник «День мертвых» отметят 29 июня в Гостином дворе в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Участников ждет грандиозный карнавал, сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину – главного персонажа Дня мертвых», - отмечается в материале.

Карнавальная процессия пройдет от Гостиного двора на Красную площадь, где состоится представление в парке футбола FIFA. Далее шествие направится к храму Василия Блаженного и Спасской башне. Грандиозный карнавал Carnaval de Calaveras. Day of the Dead начнется в Гостином дворе в 21:30.

Во время празднования Дня мертвых люди отдают дань памяти умершим. Праздник популярен во всем мире, а в 2008 году ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества.

15 июня в Гостином открылся национальный дом болельщиков Мексики «Una Probadita de Mexico», дом болельщиков можно посетить в течение всего чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В Гостином дворе для мексиканских болельщиков смонтировали большой экран для показа прямых трансляций матчей мундиаля. Там же можно познакомиться с культурой Мексики – попробовать национальную кухню и различные напитки, например, мексиканское пиво, коктейли с текилой и мескаль.

Кроме того, посетители Гостиного двора могут посмотреть выставку мексиканского музея художественных ремесел и коллекцию снимков «Мексика на фотографии».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.