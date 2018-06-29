РИАМО - 29 июн. Известного поэта, радио- и телеведущего Андрея Дементьева, скончавшегося после продолжительной болезни, похоронят 29 июня на Кунцевском кладбище в Москве, прощание с ним пройдет в тот же день в Концертном зале имени Чайковского.

Дементьев скончался 26 июня в Москве на 90-м году жизни. Прощание с поэтом начнется в Концертном зале имени Чайковского в 11:00.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.