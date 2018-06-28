РИАМО - 28 июн. Специалисты проверили исполнение выданного ранее предписания о ликвидации незаконной свалки в Ленинском районе Подмосковья, в настоящее время большая часть мусора из примерно 50 тысяч кубометров отходов вывезена, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы Минэкологии проверили исполнение предписания, выданного ООО «Эко-Транс Видное», которое ранее занималось сбором, транспортировкой и утилизацией отходов в Ленинском районе Московской области. Общество неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушения правил обращения с отходами, что вызвало многочисленные обращения жителей в министерство. В результате деятельности ООО на земельном участке было свалено около 50 тысяч кубометров отходов.

«По итогам административных расследований на общество было наложено несколько крупных штрафов и выдано предписание ликвидировать навалы отходов. Помимо этого, Минэкологии обратилось в арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии общества на обращение с отходами. Суд удовлетворил исковое заявление ведомства и принял решение об аннулировании лицензии ООО. В настоящее время большая часть мусора вывезена на законные объекты размещения», - отмечается в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, исполнение предписания остается на контроле Минэкологии.