РИАМО - 28 июн. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест является стратегической задачей для Подмосковья, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас стратегическая задача - создание новых высокотехнологичных рабочих мест. В каждом муниципалитете ведется работа, министр инвестиций (зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев - ред.) активно продвигает регион на внешних площадках, роуд-шоу», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в Подмосковье создаются не только индустриальные парки, но регион также претендует на появление новых современных предприятий, создание рабочих мест.

«В Кашире за последние 3 года сформировался прорыв по созданию рабочих мест. Очень хочется, чтобы в каждой территории были подобные преобразование, появлялись фабрики и заводы», - заключил Воробьев.