РИАМО - 28 июн. Пожарные локализовали возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов «Непейно» на территории Дмитровского округа, на полигон завезено достаточное количество чистых грунтов для пересыпки свалочного тела, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Сегодня в Минэкологии Московской области поступило сообщение о том, что на полигоне ТКО «Непейно» в Дмитровском округе произошло возгорание. Специалисты ведомства немедленно выехали на место. На полигон оперативно прибыла спецтехника и пожарные расчеты. Объединенными усилиями МЧС, Минэкологии и муниципальных властей очаг возгорания был локализован, заканчивается его ликвидация», - говорится в сообщении.

Инцидент не привел к серьезному негативному воздействию на окружающую среду. В настоящее время ситуация на полигоне «Непейно» остается под контролем. Специалисты выясняют причины возгорания. На полигон завезено достаточное количество чистых грунтов для пересыпки свалочного тела.