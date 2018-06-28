РИАМО - 28 июн. На спортивных базах, которые были отремонтированы в Подмосковье к чемпионату мира по футболу, будут работать детско-юношеские спортивные школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас большая честь, что девять команд-участников чемпионата мира живут в Подмосковье. Созданы великолепные условия, базы. Это не только региональная, но и федеральная программа. Наша задача , чтобы (когда - ред.) чемпионат закончился, все эти базы были наполнены жизнью, чтобы работали детские школы, чтобы наша национальная команда имела возможность все-таки получать одаренных, подготовленных ребят. Наша стратегическая задача - реализовать проект по созданию отбора, подготовки, продвижения юных спортсменов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что все спортивные базы, которые в настоящее время используются командами-участницами чемпионата мира по футболу, должны быть максимально задействованы в процессе подготовки юных спортсменов.

В свою очередь министр физической культуры и спорта Роман Терюшков добавил, что все реконструированные к чемпионату мира по футболу спортивные площадки пользуются большим спросом. Уже свыше 5 тысяч детей записались в спортивные секции.

«То наследие, которое оставляет чемпионат мира, будет востребовано на территории Московской области», - отметил Терюшков.

Воробьев поручил Терюшкову внимательно следить за работой тех детско-юношеских школ, которые открываются на базах, построенных к чемпионату мира по футболу.

На территории Московской области базируются сборные России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.