РИАМО - 28 июн. Обеспечение летнего отдыха для детей и решение вопросов по благоустройству территории региона являются приоритетными для Подмосковья в июле и августе 2018 года, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас завершается чемпионат мира, мы все будем переживать за нашу национальную сборную в воскресенье. А дальше - лето, когда отдыхают наши дети, мы большое значение уделяем контролю и обеспечению в летних лагерях», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он также выразил надежду, что выпускники подмосковных школ успешно сдадут экзамены и поступят в лучшие вузы страны.

«Огромное количество школ организовали пришкольные лагеря, где также ребята общаются. А наша стратегическая задача - воспользоваться этим весенне-летним сезоном для дальнейшего благоустройства и решения тех вопросов, которые волнуют наших жителей», - заключил Воробьев.