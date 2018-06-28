РИАМО - 28 июн. В Подмосковье необходимо развивать проект по раздельному сбору мусора, с 1 января 2019 года у жителей Московского региона должна будет появиться дома вторая урна для отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам необходимо формировать культуру (сбора отходов – ред.). С 1 января 2019 года и Москва, и Подмосковье переходят на раздельный сбор мусора. Это значит, что должно быть второе ведро в каждой семье. Это значит, что отдельная машина минимум раз в неделю будет приезжать для того, чтобы забирать те четыре фракции: стекло, бумага, металл и пластик», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он также выразил надежду, что все главы территорий персонально будут сопровождать этот проект.

«В школах с сентября введут уроки по раздельному сбору мусора. <…> Надеюсь, это тоже повысит культуру, и наши дети будут показывать родителям, как разделять мусор», - добавил губернатор.

В 2019 году в Подмосковье планируется внедрить раздельный сбор мусора в формате двухконтейнерной системы – один для сухого мусора, второй – под «мокрые» бытовые отходы. Предполагается, что сортировочная станция, которая по планам инвесторов должна появиться на мусороперерабатывающем комплексе в Сахарове, будет досортировывать мусор и отправлять вторсырье на переработку.

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