РИАМО - 28 июн. Интерес туристов к подмосковному Серпухову возрастет, если он будет включен в национальный туристский проект «Золотое кольцо России», и бизнес-сообщество, и общественные деятели города готовы вкладываться в развитие инфраструктуры и ждут положительного решения по заявке города, сообщил глава Серпухова Дмитрий Жариков.

Серпухов стал претендентом на включение в «Золотое кольцо России» на следующий год. Такое решение принято на заседании координационного совета при Минкультуры РФ, которое прошло в Костроме. Заявки для вхождения в национальный туристский проект подавали сразу несколько городов: Таруса, Галич, Александров, Гроховец и Рязань.

«Идея вступления нашего города в «Золотое кольцо России» родилась не на пустом месте, мы уверены, что городу уже сегодня есть что показать. Но, конечно, я рассчитывал, что с включением Серпухова в этот туристский национальный проект интерес к городу будет возрастать, что, в свою очередь, приведет к увеличению туристского потока», — сказал Жариков.

Он добавил, что жители города объединились вокруг этой идеи – и бизнес-сообщество, и общественные деятели, промышленники, рестораторы, отельеры — все ждут принятия положительного решения по заявке города и готовы вкладываться в развитие инфраструктуры.

«Безусловно, этот проект стал возможен только благодаря поддержке правительства Московской области, на протяжении последних лет была проведена огромная работа, в том числе по благоустройству городских территорий, по созданию нового общественного пространства. К слову, Серпухов самым активным образом участвует во всех программах, которые реализуются Московской области, в том числе в вопросах благоустройства», — подчеркнул Жариков.

Он уточнил, что в городе в 2017 году было создано восемь скверов, общественных пространств. В 2018 году в планах создание 15 общественных территорий, которые финансируются именно из бюджета Московской области.

«Серпухов уникален и своей историей, город был основан в 1339 году. До сегодняшнего дня практически в первозданном виде до нас дошло огромное количество памятников архитектуры и объектов культурного наследия, это и мужской, и женский монастыри, огромное количество храмов, которые действительно готовы уже сегодня встречать туристов и показывать им все достопримечательности», — отметил глава города.

Жариков добавил, что вместе с сотрудниками администрации города, занятыми в сфере культуры и туризма, он объехал все города «Золотого кольца».

«Мы понимаем, что быть в одном ряду с такими городами, как Ярославль, Владимир, Кострома, Сергиев Посад, – это почетно и ответственно», — заключил Жариков.

СЕРПУХОВ – ГОРОД С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ

Серпухов – один из известных и богатых достопримечательностями городов России. С момента основания он являлся важнейшей крепостью Московского княжества. Уникальное и ратное прошлое Серпухова, сохранившаяся историческая застройка разных веков и стилей обеспечивают его популярность и делают привлекательным для туристов. В результате совместной работы со специалистами туристской инфраструктуры установлено соответствие города утвержденным критериям оценки претендентов на вступление в национальный туристский проект «Золотое кольцо России».

История города ведется с XIV века, чему сохранились подтверждения в подлинной духовной грамоте Ивана Калиты и что подтверждено заключением Российской академии наук. Серпухов официально имеет статус «историческое поселение».

Местом основания города является Соборная гора, где в XIV веке была построена дубовая крепость. До наших дней сохранились два фрагмента белокаменного Кремля XVI века, которые не имеют аналогов в практике строительства каменных укреплений того времени. Отдельного внимания заслуживает уцелевший до наших дней Троицкий Собор, построенный перед Куликовской битвой в 1380 году братом Дмитрия Донского Серпуховским князем Владимиром Храбрым.

В Серпухове организованы театрализованные пешеходные экскурсии, также экскурсии на городские предприятия, исторические места, курсируют тематические автобусы. В Серпухове есть необычный музей – Музей павлина: город стоял на четвертом месте в России по производству и экспорту парусинового полотна. Хлопчатобумажные ткани можно было спутать с шелком, красота и узор породили одну из версий появления павлина на городском гербе.

Сегодня текстильная история Серпухова изучается в музейно-выставочном центре, где базируется школа ремесел и возрождается ручное качество.

ТЕАТРЫ, ПАРКИ И РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Являясь жемчужиной русской провинции, обладая колоритом уездного города, Серпухов является региональной театральной площадкой. Здание Серпуховского музыкального драматического театра – объект культурного наследия более чем с вековой историей. В начале ХХ века здесь выступал знаменитый Федор Шаляпин.

Серпухов – зеленый город, более половины его площади занимают парки, скверы, реликтовый сосновый бор. В 8 километрах от города находится Приокско-Террасный государственный природный заповедник – биосферный резерват ЮНЕСКО. Главной достопримечательностью заповедника являются зубры.

Серпухов стоит на реке Наре, которая впадает в Оку – самую популярную для рыбной ловли. В окрестностях города обитает более 20 пород рыб. С момента открытия круизной навигации из городского порта ходят прогулочные теплоходы в Пущино, Тарусу и Поленово, организуются теплоходные экскурсии по Оке. Современным требованиям соответствуют 11 гостиниц и хостелов, что позволяет организовать многодневные туры.

КРИТЕРИИ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ»

Чтобы войти в «Золотое кольцо», город должен соответствовать ряду требований – он должен быть основан не позже XV века, иметь православный облик, в нем должны располагаться объекты культурного наследия, по большей части отреставрированные. Также есть ряд критериев, касающихся размещения, отелей, паркингов, навигации.

Города могут не только стать частью бренда, но и выйти из него – если качество туристических объектов будет падать и город перестанет соответствовать критериям.

Сейчас в состав «Большого Золотого кольца» входят Ярославль, Ростов, Переяславль-Залевский, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, недавно был включен Углич.